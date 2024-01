Foto de tubarão-branco intriga internautas por parecer "o Diabo"

A foto de um grande tubarão-branco tornou-se viral nos últimos dias devido às semelhanças com a ideia que temos do rosto de Santanás.

A imagem, que não se sabe onde foi captada mas foi partilhada por Aiden Mathers na sua página de Facebook, está causando alvoroço nas redes.

O autor da publicação já explicou que se trata de uma ilusão de ótica. "O tubarão foi fotografado de cabeça para baixo, por isso parece o diabo", fazendo com que o seu dorso pareça os olhos e nariz do diabo e as barbatanas os cornos.

Apesar disso, muitos internautas continuam brincando com a situação. "Mais uma razão para eu não ir para o mar" e "eu sabia que os tubarões eram obra do diabo", são apenas alguns dos comentários à imagem.