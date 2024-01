"Situação muito grave" na Islândia; lava atinge casas após nova erupção

Uma nova erupção vulcânica ocorreu na Islândia na manhã de domingo, perto da cidade de Grindavík. A erupção, que começou por volta das 8h00, foi precedida por uma série de pequenos terremotos que levaram à evacuação da cidade.

A erupção ocorreu a norte de Grindavík, a cerca de 40 quilômetros a sudoeste da capital, Reykjavík. A lava da erupção já atingiu algumas casas da cidade, que foi novamente evacuada.

A primeira-ministra da Islândia, Katrín Jakobsdóttir, descreveu a situação como "muito grave". "As barreiras construídas após a última erupção, há algumas semanas, estavam a cumprir o seu objetivo e afastaram grande parte do fluxo de lava", disse Jakobsdóttir. "No entanto, o aparecimento de uma nova fissura ultrapassou as defesas e a lava já atingiu várias casas".

As autoridades locais estão a acompanhar a situação com preocupação. A central geotérmica de Svartsengi, que fornece eletricidade e água a cerca de 30.000 pessoas da região, está localizada na zona da erupção e as autoridades estão a monitorizar a situação para garantir a segurança das instalações.

Até à erupção de março de 2021, a península de Reykjanes, a sul da capital, foi poupada a erupções durante oito séculos. Desde então registaram-se mais quatro erupções, o que os vulcanólogos acreditam ser um sinal de uma nova atividade vulcânica na região.

A Islândia, terra de fogo e gelo e a região mais vulcânica da Europa, conta com 33 sistemas vulcânicos considerados ativos.

