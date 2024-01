Ajudou a matar a mãe e colocou o corpo numa mala, foi condenada a 26 anos

Heather Mack, uma mulher norte-americana de 28 anos, foi condenada a 26 anos de prisão após admitir sua participação no assassinato de sua própria mãe durante uma viagem de luxo a Bali, na Indonésia, em 2014, quando ela tinha apenas 18 anos. O juiz optou por descontar dois anos de sua sentença, levando em consideração o período em que a mulher esteve sob custódia em Chicago, aguardando julgamento após retornar aos Estados Unidos.

Conforme relatado pelo The Guardian, a sentença final, de acordo com o advogado de Mack, será de aproximadamente 23 anos. Os procuradores federais dos Estados Unidos inicialmente pleitearam uma pena de 28 anos para Heather Mack. A acusação envolvia a conspiração dela com seu namorado para assassinar sua mãe, Sheila von Wiese-Mack.

Além dos 28 anos de prisão, os procuradores buscavam cinco anos de liberdade condicional, uma multa de 250 mil dólares (cerca de 230 mil euros) e a restituição de 262.708 dólares (241.389 euros). Eles consideraram que essa sentença recomendada seria "justificada e suficiente, mas não maior do que o necessário para servir uma punição justa e apropriada pelo crime hediondo de Mack".

Durante o julgamento, o irmão da vítima, Bill Wiese, pediu a maior sentença possível para sua sobrinha, declarando: "Se dependesse de mim, Heather passaria o resto da vida atrás das grades". Heather Mack confessou o crime de conspiração para assassinar a mãe com seu então namorado, em junho do ano passado. O objetivo do crime era obter acesso a um fundo fiduciário de 1,5 milhões de dólares (cerca de 1,3 milhões de euros).

Os procuradores alegaram que, aos 18 anos e grávida na época, Heather tapou a boca de sua mãe enquanto seu namorado a espancava com uma fruteira em um quarto de hotel. Após meses de planejamento, eles esconderam o corpo na mala e o transportaram em um táxi.

Heather Mack recebeu uma sentença de dez anos de prisão na Indonésia, cumprindo sete antes de ser deportada pelos Estados Unidos em 2021. Ao retornar, foi detida no aeroporto internacional O'Hare, em Chicago, e sua filha, então com seis anos, foi entregue a um familiar.

Quanto ao namorado de Mack, Tommy Schaefer, ele foi condenado a 18 anos de prisão por um tribunal de Bali, que o considerou culpado pelo crime de "homicídio premeditado" em 2015. Ao longo do julgamento, Schaefer admitiu o homicídio, embora alegasse que ocorreu durante uma violenta disputa com a mãe de sua namorada, que estava descontente pelo fato de a filha ter engravidado. Sheila von Wiese-Mack, de 62 anos, foi encontrada parcialmente nua em uma mala de viagem na bagageira de um táxi.

