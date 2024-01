Cinco mulheres da mesma família são mortas por caminhão reboque

Cinco mulheres do estado norte-americano de Nova York foram mortas por um caminhão reboque, na tarde de terça-feira, depois de terem saído dos seus veículos em uma rodovia da Pensilvânia, que estava coberta de neve.

Segundo o médico legista do condado de Lackawanna, Timothy Rowland, citado pela ABC News, as mulheres estavam em uma van que seguia para o norte quando, devido às condições climáticas, o veículo perdeu o controle e colidiu com o canteiro central.

Após o impacto, as mulheres saíram do carro. Uma familiar que estava em outro carro também parou e abandonou seu veículo.

As cinco mulheres foram, então, atropeladas e mortas pelo caminhão.

As autoridades estão investigando o acidente.

