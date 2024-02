Avião de pequeno porte cai em área residencial na Flórida; há mortos

Várias pessoas morreram após a queda de um avião de pequeno porte em um parque de trailers na cidade de Clearwater, na Flórida, Estados Unidos, de acordo com autoridades nesta sexta-feira (2). O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira.

Em coletiva de imprensa, o chefe dos bombeiros da cidade revelou que, ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram quatro trailers em chamas, um deles com a aeronave acidentada no interior.

"Posso confirmar que temos várias vítimas fatais, tanto do avião quanto dentro do trailer", anunciou Ehlers, sem fornecer um número exato. Os outros trailers foram afetados pelas chamas, mas todos os seus ocupantes estão bem.

Em entrevista à CNN Internacional, Steven Ascari, morador de Clearwater, relatou ter ouvido uma grande explosão, que se fez sentir em todo o seu apartamento. "Em seguida, viu-se uma gigantesca coluna de fumaça", disse.

O chefe dos bombeiros havia explicado que, ao mesmo tempo que as autoridades recebiam uma chamada sobre o incêndio no parque, foi relatada uma situação de emergência em um aeroporto com um avião. A aeronave acabou saindo do radar a cerca de cinco quilômetros ao norte da pista de aterrissagem - o mesmo local do parque.

As autoridades confirmaram que o avião, um Beechcraft Bonanza, caiu após o piloto comunicar um problema no motor.

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e o Conselho Nacional de Segurança dos Transportes estão investigando o acidente.

Os bombeiros compartilharam um vídeo que mostra o cenário de destruição causado pelo acidente.

