Fotógrafo vence prêmio do público com foto de urso polar dorminhoco

Um fotógrafo amador britânico, Nima Sarikhani, foi o grande vencedor do prêmio do público no concurso Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, do Museu de História Natural de Londres, anunciado nesta quarta-feira (8).

A imagem vencedora, intitulada "Ice Bed" (Cama de Gelo), mostra um urso polar dormindo em um icebergue no arquipélago norueguês de Svalbard. Sarikhani capturou a foto após três dias em busca de ursos polares em meio à neblina.

"Pouco antes da meia-noite, o jovem urso subiu em um pequeno icebergue e, com suas patas fortes, arranhou-o para esculpir uma cama. Nima capturou o momento onírico em que o jovem urso adormeceu", disse o Museu em comunicado.

Sarikhani se disse "honrado" pela distinção e espera que a imagem traga esperança de que "ainda é possível resolver a bagunça que provocamos", referindo-se às mudanças climáticas.

"A imagem comovente e de tirar o fôlego de Nima nos permite ver a beleza e a fragilidade do nosso planeta. É um lembrete claro da ligação integral entre um animal e seu habitat e serve como uma representação visual dos impactos prejudiciais do aquecimento global e da perda de habitat", disse o diretor do Museu de História Natural de Londres, Douglas Gurr.

Um recorde de mais de 75 mil pessoas votaram no concurso. As cinco fotografias mais votadas ficarão expostas no Museu de História Natural até o final de junho.

