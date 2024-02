Bebê morre depois da mãe a colocar acidentalmente no forno nos EUA

Uma bebê morreu, na última sexta-feira (9), no Missouri, Estados Unidos, depois da mãe a colocar para dormir, acidentalmente, no forno. A informação foi revelada por um procurador, em comunicado, no sábado (10).

Segundo cita a Associated Press, a mulher, identificada como Mariah Thomas, foi acusada de pôr em perigo o bem-estar de uma criança.

Foi na sexta-feira que a polícia respondeu a um alerta de uma bebê que não estava respirando. A criança foi encontrada com queimaduras e acabou por ser declara morta no local.

Uma testemunha disse à polícia que a mãe "deitou a criança para dormir a sesta e colocou-a acidentalmente no forno em vez de no berço".

Não é, contudo, revelado o que motivou essa atitude acidental.

"Reconhecemos a natureza macabra desta tragédia e o nosso coração está pesado pela perda desta vida preciosa", disse a procuradora do condado de Jackson, Jean Peters Baker, na mesma nota. "Confiamos no sistema de justiça criminal para responder adequadamente a estas terríveis circunstâncias", acrescentou.

