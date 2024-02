Após 32 anos na água, carta em garrafa é descoberta

Um pequeno pedaço de história flutuou ao longo das ondas do oceano e voltou à costa, revelando um tesouro de memórias. Após 32 anos, surgiu uma garrafa com uma mensagem de uma turma de alunos, ligando o passado ao presente.

A descoberta surpreendente, segundo a CNN Internacional, reacendeu as lembranças do grupo de ex-alunos da Mattituck High School, em Nova Iorque, EUA, que escreveram a carta, e, além disso, despertou questões sobre como foi encontrada a apenas alguns quilômetros da escola.

Foi o guia de aves aquáticas Adam Travis que avistou a garrafa verde perto de um pântano na baía de Shinnecock, em Long Island, no final de janeiro.

Dentro da garrafa havia uma carta "enrolada e em perfeitas condições", revelou Travis, que decidiu publicar no Facebook fotografias da garrafa e da carta, escrita à mão, com o objetivo de encontrar o seu remetente.

"Cara pessoa que encontrou esta garrafa, como parte de um projeto de Ciências Naturais do 9.º ano, esta garrafa foi lançada no Oceano Atlântico, perto de Long Island. Por favor, preencha as informações abaixo e devolva-nos a garrafa. Merci, Gracias, Danke, Thank You, Shawn e Ben", lia-se na carta, que tinha como endereço de origem a Mattituck High School em Long Island, datada de outubro de 1992.

A publicação foi inundada com mensagens sobre o professor responsável pelo projeto - Richard E. Brooks - e para os ex-estudantes, já adultos, a mensagem é uma ponte que os liga ao passado.

"O Senhor Brooks era um professor incrível. Foi um projeto tão divertido. Não posso acreditar que foi há 32 anos", escreveu Benny Doroski, um dos autores da carta.

O filho do professor, John, revelou também que ficou muito sensibilizado e que chorou quando viu a publicação sobre o pai - que tinha já falecido no ano passado de Alzheimer. Segundo John, o pai ensinou ciências da Terra na Mattituck High School durante cerca de 40 anos.

"O projeto da mensagem na garrafa era um dos seus favoritos e um dos que mais se prolongou", afirmou o filho, revelando ainda que outras garrafas de alunos do seu pai chegaram a ser encontradas "nos Açores, na Irlanda e em outros lugares distantes".

