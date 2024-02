Mulher acorda a caminho da sua própria cremação na Índia

Uma mulher de 52 anos surpreendeu a todos ao recuperar a respiração durante seu próprio funeral em Berhampur, na Índia.

De acordo com o The Times of India, o incidente ocorreu momentos antes de ela entrar no forno onde seu corpo seria cremado.

"Inicialmente, ficamos assustados", confessou o marido, Sibaram Palo.

A mulher foi declarada morta pelo marido na semana passada, após sofrer queimaduras em 50% do corpo em um acidente doméstico. O marido relatou que ela não abria os olhos e não apresentava sinais de respiração. "Achamos que estava morta e chamamos um veículo para levá-la ao local", explicou.

Embora a vítima tenha sido inicialmente admitida em um hospital, acabou retornando para casa devido à falta de recursos financeiros da família para sua reabilitação.

Segundo uma fonte do serviço de cremação citada pelo Times of India, os residentes locais de Brahmapur, na costa leste de Odisha, não precisam de certificados oficiais de óbito para realizar o ritual, ao contrário do exigido para pessoas de outras localidades.

Apesar das dificuldades financeiras da família, o marido conseguiu arrecadar fundos suficientes para a cremação da esposa.

A situação insólita durou cerca de meia hora, com a mulher retornando para casa. Não é a primeira vez que pessoas "à beira da morte" demonstram sinais de vida, como um caso notório ocorrido no Equador em junho do ano passado, envolvendo uma mulher de 76 anos que foi velada por cinco horas e, durante seu funeral, bateu no caixão.



