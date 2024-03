Avô milionário deixa apenas R$ 268 para cada neta de herança

A mãe de cinco irmãs, que receberam uma singela parte da herança do seu avô, diz-se indignada com a situação e chegou ir a Justiça, no Reino Unido.

Frederick Ward Snr , um ex-soldado, decidiu dar grande parte da sua herança aos seus dois filhos e entregou apenas 50 libras [R$ 268] a cada uma das cinco netas, filhas dos seu filho mais velho, que faleceu em 2005.

Segundo o homem, a decisão foi tomada depois de nenhuma das netas ter se dignado a visitá-lo enquanto esteve hospitalizado.

A nora do homem, Ann Ward, não gostou da forma como a herança foi dividida e chegou levar o caso para tribunal, alegando que o seu marido estaria dando voltas no túmulo ao saber do sucedido, considerando mesmo que as suas filhas tinham sido deserdadas.

Ann Ward, na ponta esquerda, e as cinco filhas © Facebook/Angela St Marseille

O idoso, que morreu aos 91 anos, teria uma herança de 500 mil libras (R$ 2,7 milhões), destaca o Daily Mail. Contudo, no seu testamento lamentava que as netas raramente o tivessem visitado enquanto estava vivo, motivo pelo qual não as nomeou como as suas herdeiras.

As cinco netas ficaram chateadas com o sucedido e também entraram na Justiça, alegando que deveriam ter direito a, pelo menos, um terço da herança, pertencente ao seu pai.

O tribunal não deu razão a elas e questionadas se iriam recorrer da decisão, elas afirmaram que não possuíam condições financeiras para o fazer.

Leia Também: Mãe põe filho de castigo para virar "homem sério " e criança desaparece