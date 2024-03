Mãe põe filho de castigo para virar "homem sério " e criança desaparece

Há cerca de duas semanas, um alerta foi emitido sobre o desaparecimento de Elijah Vue, um menino de três anos, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos.

De acordo com o The Independent, tudo começou em 20 de fevereiro, quando Jesse Vang, companheiro da mãe da criança, relatou o desaparecimento de Elijah à polícia de Two Rivers.

Segundo relatos, a mãe teria mandado a criança para os cuidados dele para que este o ensinasse a ser um "homem sério". Vang é conhecido por práticas de ensino violentas, como banhos frios e obrigar a criança a ficar em pé por horas.

Esse homem, Jesse Vang, ligou para a polícia em 20 de fevereiro, dizendo à polícia que tirou uma soneca naquela manhã e trouxe Elijah para o quarto com ele, mas quando acordou cerca de três horas depois, ele havia sumido, de acordo com a denúncia.

Katrina Baur, mãe de Elijah, foi detida um dia após o desaparecimento, acusada de negligência infantil. Já Vang foi detido horas depois de ter dado o alerta, também por negligência.

A criança ainda não foi encontrada. As buscas envolvem a polícia de Two Rivers, o FBI, o Departamento de Investigação Criminal de Wisconsin, entre outros. Equipes de mergulho vasculham o rio e equipes terrestres a vizinhança. Familiares, amigos e voluntários também se juntaram às buscas, mas sem resultados até ao momento.

