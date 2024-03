A identidade de Banksy pode ser finalmente revelada em processo judicial

Uma obra de Banksy que retrata a Rainha Elizabeth II como um macaco com adereços reais está no centro de uma disputa judicial. Dois colecionadores, Nicky Katz e Ray Howse, entraram com uma ação contra a empresa do artista, Pest Control, por não confirmar a autenticidade da obra.

Katz e Howse compraram a obra por £30 mil libras em 2020 e esperam há três anos por um certificado de autenticidade da Pest Control. A empresa garante que emite certificados para "pinturas, impressões, esculturas e outras tentativas de criatividade", mas, segundo os colecionadores, seus contatos foram ignorados.

"Estamos em terra de ninguém, e é muito dinheiro", disse Katz ao The Guardian. "Eles afirmam ser os validadores oficiais do trabalho deste artista. Mas isso está acontecendo há três anos. Eles estão apenas em cima do muro - eles não dirão se está certo ou errado. Nós tivemos nossos rabos puxados pelos três anos inteiros."

Sem resposta da Pest Control, Katz e Howse decidiram processar a empresa por quebra de contrato. "Eles tiveram três anos para fazer o que eu paguei [£50] para fazer, o que, por qualquer padrão, é tempo suficiente para lidar com a situação", argumentou Katz.

A identidade de Banksy é um mistério bem guardado desde o início de sua carreira no grafite em Bristol, Inglaterra. Sua primeira exposição, Turf War, em 2003, contribuiu para a aura de mistério, com o local divulgado apenas um dia antes da abertura.

A disputa judicial entre Katz, Howse e a Pest Control pode ter implicações importantes para o mercado de arte de Banksy. Se a autenticidade da obra for confirmada, o valor pode aumentar significativamente. Por outro lado, se a autenticidade for contestada, o valor pode cair drasticamente e a reputação de Banksy pode ser manchada.

