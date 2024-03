Cerca de 50 animais mortos são deixados em frente a loja no Reino Unido

Cerca de 50 animais mortos foram deixados em frente a uma loja de Broughton, no Reino Unido, durante a madrugada de quinta-feira para sexta-feira.

A descoberta foi feita pelos voluntários da Broughton Community Shop que, ao chegarem ao local por volta das 6 da manhã do horário local, se depararam com cerca de 50 animais mortos, entre eles lebres, corujas e falcões. Afirmaram as autoridades, citadas pela BBC News.

“É seguro dizer que nenhum de nós esperava que o dia começasse como começou esta manhã na Broughton Community Shop. Obrigado a todos por aparecerem, enviarem mensagens e telefonarem para garantir que estamos bem. Estamos bem. Chocados, mas bem”, lamentou a loja na rede social Facebook.

O estabelecimento apelou ainda a que quem tenha câmeras de videovigilância na área verifique se captou algum movimento suspeito, principalmente entre as 3h00 e as 3h35 da manhã.

O tesoureiro Mike Hensman confessou que a descoberta foi “devastadora” para os funcionários. Um deles revelou à BBC News que os dois pássaros estavam “empalados nas maçanetas das portas da loja”.

As autoridades removeram os cadáveres e estão, agora, tentando localizar os proprietários de um Suzuki Grand Vitara prata.

