Fogo de grandes proporções deflagra em depósito de munições na Indonésia

Um incêndio de grandes proporções deflagrou na madrugada deste sábado (30) num depósito de munições militares em Bekasi, nos arredores da capital Jacarta, na Indonésia. Não há registo de mortos.

As chamas, que estão sendo combatidas pelos bombeiros locais, provocaram uma série de explosões e uma intensa nuvem de fumaça, reporta a agência Reuters.

O oficial militar Mohammad Hasan revelou, em declarações aos jornalistas no local, que o incêndio deflagrou numa parte das instalações que era utilizada para armazenar munições fora de validade.

"Verificamos o local, os perímetros, e não há vítimas mortais. As munições fora de validade contêm substâncias químicas que podem ser instáveis... Pode ter havido alguma fricção que tenha provocado o incêndio", disse Hasan, numa conferência de imprensa citada pela Reuters.

Imagens, que estão circulando nas redes sociais, mostram as chamas cor de laranja e nuvens de fumaça enquanto se ouviam fortes explosões a vários quilômetros de distância.

