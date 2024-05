Jovem viraliza por nunca ir aos casamentos das amigas; entenda o motivo

Uma jovem espanhola optou por usar o TikTok para explicar por que recusa todos os convites que recebe para participar de casamentos.

Ela começa explicando que, historicamente, o casamento representava o momento em que as pessoas aproveitavam o amor para transformar suas vidas. No entanto, argumenta que hoje em dia tudo isso se perdeu, e o que antes poderia ser feito com "um papel e uma festa" se tornou algo exagerado, no qual as pessoas "montam um evento como se fossem influenciadores".

Outra razão é o fato de ela "não gostar de se sentir obrigada a fazer algo", e a presença em um evento desse tipo implica dar um presente, geralmente em dinheiro. "Prefiro gastar dinheiro em viagens", defende, acrescentando que "ganhar dinheiro é difícil".

Ela também enfatiza que não acredita no que os casamentos representam hoje em dia e que eles a deixam nauseada. "Chamem-me pouco romântica se quiserem", afirma.

Sua postagem dividiu opiniões, com muitos concordando e muitos outros achando que, com essa atitude, a jovem não terá muitos amigos na vida.





