Os países que mais perdem população no mundo - As Nações Unidas preveem que a população mundial atingirá os 9,7 bilhões em 2050 e aumentará ainda mais para 10,4 bilhões em 2100. Este crescimento é impulsionado em parte pela diminuição das taxas de mortalidade e pelo aumento da esperança média de vida. No entanto, algumas partes do planeta, especialmente na Europa, enfrentam quedas populacionais devido a taxas de natalidade mais baixas e a uma tendência para famílias mais pequenas. A expectativa é que até 2050 os povos de 61 países encolherão em pelo menos 1% em grande parte devido aos pequenos números de nascimento e também aos altos níveis de emigração. Na galeria, conheça o ranking das nações com maiores declínios populacionais.

