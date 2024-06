Filho de deputado republicano rouba a cena durante discurso; vídeo

Um menino de seis anos foi o protagonista do congresso norte-americano, esta segunda-feira (4), em Washington, nos Estados Unidos.

O rapaz, Guy Rose, é filho do político republicano John Rose e estava no congresso para acompanhar o pai, que protagonizava um discurso sobre a sentença aplicada a Donald Trump.

Guy surgiu em destaque atrás do pai, sorrindo para a câmara, revirando os olhos, gesticulando de forma estranha e fazendo caretas.

No final, foi intitulado o grande protagonista do dia.

"Isto é o que acontece quando dizes ao teu filho para sorrir para a câmera para o irmão mais novo", escreveu o republicano John Rose, em alusão ao comportamento do filho, e explicando que ele estaria tentando interagir com o seu outro filho de três anos, que estaria em casa, no Tennessee, assistindo.

O momento tornou-se viral e houve outros políticos brincando com a situação, afirmando que as caretas de Guy eram reações às palavras do pai. "Ele sabe alguma coisa", escreveu um deles.

Assista ao momento no vídeo acima.

