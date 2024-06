Vídeo: touro pula cerca de arena, causa caos e faz três feridos

Um rodeio em Sisters, no Oregon, Estados Unidos, transformou-se num caos, no sábado, depois de um touro ter escapado da arena e andado à solta pelo recinto do evento, deixando três pessoas - incluindo um ajudante do xerife - feridas.

Segundo a ABC News, o incidente ocorreu por volta das 22 horas de sábado (horário local), durante a seção final do evento no Sisters Rodeo.

O touro, que estava competindo no evento, pulou a cerca da arena e correu pelo recinto, de acordo com uma declaração do Sisters Rodeo.

O vídeo do incidente compartilhado nas redes sociais mostrava o touro atingindo um participante no rodeio e a levantá-lo do chão duas vezes. Duas pessoas foram transportadas para o hospital devido a ferimentos

"Os profissionais do rodeio responderam rapidamente para conter o touro com segurança. Ele foi protegido ao lado dos currais do gado pelos nossos homens e imediatamente colocado num curral", afirmaram os organizadores do evento, em comunicado.

O tenente Jayson Janes, do gabinete do xerife do condado de Deschutes, revelou à ABC News que o ajudante do xerife atingido sofreu ferimentos leves enquanto corria atrás do touro depois dele ter pulado a cerca.

Não ficou claro como é que a terceira vítima ficou ferida durante o incidente.

