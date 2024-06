Turista morre após ser arrastada por correnteza; celular gravou tudo

As autoridades norte-americanas encontraram, esta quarta-feira (12), o corpo de uma caminhante que estava desaparecida, e cujos últimos momentos de vida foram registados em vídeo.

Segundo o chefe da polícia, dois caminhantes estavam percorrendo um caminho junto às cascatas de Horsetail, na sexta-feira (7), quando encontraram um cão junto a um celular e a objetos pessoais.

Eles consideraram a situação estranha e alertaram as autoridades, temendo que alguém pudesse ter caído à agua.

De acordo com o The Independent, no celular foi encontrado um vídeo onde se via uma jovem junto à água e sendo repentinamente arrastada pela corrente da mesma.

Com recurso a um helicóptero, as equipes de salvamento e resgate anunciaram que encontraram os restos mortais de uma mulher, "presos junto a umas árvores, dentro de água, a poucos metros" da cascata.

O corpo pertencia a Cynthia Ann Grimwood, de 19 anos, e natural do Utah.

