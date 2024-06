Homem compra lixo por 1 dólar e descobre segredos militares chineses

Um amante de história militar descobriu um 'tesouro' entre uma pilha de papéis velhos que tinha comprado por... um dólar (cerca de 5 reais).

Segundo meios chineses de comunicação estatais citados pela agência Associated Press, o homem, de apelido Zhang, descobriu documentos com conteúdo militar sensível, por entre as folhas de 'lixo' que tinha comprado.

Em seguida, reportou a descoberta junto das autoridades. Não foram revelados detalhes, porém, sobre os 'segredos' encontrados pelo colecionador, ou se houve algum detido como consequência da situação. Foram apenas interrogadas duas pessoas envolvidas no comércio de livros e revistas em segunda mão.

Conforme explica a AP, o sistema jurídico chinês, controlado pelo Partido Comunista, bem como os seus órgãos de segurança, que são pouco transparentes, muitas vezes tornam difícil entender que informações são consideradas, de fato, segredos de Estado.

Por exemplo, já foram colocadas sob investigação empresas de consultoria chinesas e estrangeiras que operam no país por possuírem informações sobre a economia nacional que noutros países seriam consideradas parte do conhecimento público.

Leia Também: Quase 200 turistas alemães ficam presos em avião com temperatura de 52°C