Tiroteio durante celebrações de feriado nos EUA faz vários feridos

Diversas pessoas foram baleadas na noite desta quarta-feira (19) durante uma celebração do Juneteenth perto do Lago Merritt em Oakland, nos Estados Unidos. De acordo com um porta-voz do Departamento de Polícia de Oakland, o evento, que reunia cerca de 5 mil pessoas, foi interrompido por um tumulto envolvendo "motocicletas e veículos" nas avenidas Grand e Bellevue por volta das 20h15 (horário local).

Um desacato próximo ao local atraiu a atenção de várias pessoas, culminando em um tiroteio que feriu diversas vítimas. Apesar de não haver relatos de mortes, quatro pessoas foram hospitalizadas.

O Juneteenth, celebrado em 19 de junho, é um feriado federal nos Estados Unidos que marca a emancipação dos afro-americanos escravizados. É comumente visto como uma celebração da cultura afro-americana.

