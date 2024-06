Idosa é flagrada sujando carro de ex-namorado com (as próprias) fezes

Uma mulher de 70 anos foi presa em Forlì, na Itália, ao ser flagrada a espalhando (as suas próprias) fezes pelo carro do ex-namorado.

Segundo a edição italiana do Today, a mulher perseguia o ex desde março, época em que ele decidiu colocar um ponto final no relacionamento.

Inconformada com o fim da relação, a idosa teria espalhado fezes pelo veículo do ex-companheiro pelo menos seis vezes.

Apesar de não ter provas concretas, a vítima suspeitou logo da primeira vez da ex e denunciou o caso às autoridades, indicando-a como provável autora do crime.

A perseguição acentuou-se de tal forma que conduziu a vítima a um estado de ansiedade e de medo tão grave que a obrigou a mudar de rotinas e evitar sair à noite.

Após uma série de vigilâncias, os militares conseguiram pegar finalmente a mulher em flagrante. Nas mãos tinha um copo de plástico com os próprios excrementos.

A idosa foi imediatamente detida e, ao ser apresentada em tribunal para primeiro interrogatório judicial, ficou proibida de se aproximar da vítima num raio de 500 metros, uma medida vigiada por pulseira eletrônica.

