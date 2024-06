Médico brasileiro envolvido em acidente de trânsito em safari é preso

Único sobrevivente de um acidente de carro durante um safari na Namíbia, o médico brasileiro Charles Sá foi preso e indiciado por homicídio culposo e condução imprudente, conforme informou a porta-voz da polícia local, Kauna Shikwambi, ao jornal The Namibian. Entre as nove vítimas fatais do acidente está a brasileira Natale Gotijo, esposa de Charles. A família do médico ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Segundo o The Namibian, Charles deverá comparecer a um tribunal no dia 27 deste mês. No momento, ele está sob guarda policial em um hospital de Otjiwarongo. A inspetora de policiamento comunitário, Maureen Mbeha, relatou que o casal tentou ultrapassar um carro e colidiu de frente com um veículo que vinha na direção contrária, resultando na morte de todos os ocupantes do segundo carro. Inicialmente, o número de mortos foi informado como oito, mas depois foi atualizado para nove.

Os médicos estavam na Namíbia para um safari expedicionário. Nas redes sociais, Charles havia publicado fotos ao lado de Natale, expressando sua felicidade por realizar um sonho antigo de viajar por três países africanos. Ele descreveu o plano de cruzar a África em um SUV, sem guia, e visitar vários parques e reservas para contemplar a natureza.

O Itamaraty, por meio de nota, informou que acompanha o caso desde a notificação do acidente. Um funcionário da Embaixada foi enviado imediatamente para Otjiwarongo, e a Embaixada mantém contato contínuo com as autoridades locais e os familiares dos brasileiros para prestar a assistência consular necessária. A Clínica Performa, da qual o casal era proprietário, lamentou a morte de Natale, destacando sua dedicação à medicina e ao bem-estar dos pacientes. A equipe expressou solidariedade a Charles e aos familiares, desejando força e resiliência neste momento de luto.