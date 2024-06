Promessa é dívida: herdeira divide fortuna de 145 milhões

Após seis fins de semana de reuniões, o grupo “Bom Conselho” decidiu o destino dos 25 milhões de euros (Cerca de 145 milhões de reais na atual cotação) da bilionária austríaca Marlene Engelhorn, herdeira de um império químico e farmacêutico. O resultado das discussões para distribuição da fortuna foi divulgado na última terça-feira (18). Os valores serão doados para 77 iniciativas ligadas a projetos de educação, habitação, saúde, preservação do meio ambiente, proteção às mulheres e combate à pobreza.

O maior valor destinado a uma única organização será de 1,6 milhão de euros (R$ 9,3 milhões) — para uma associação austríaca voltada à conservação da natureza. Marlene Engelhorn, de 32 anos, iniciou em janeiro deste ano a seleção de cidadãos para ajudar no processo de doação. As reuniões do grupo, composto por 50 pessoas escolhidas aleatoriamente, começaram em março e ocorreram em Salzburgo, na Áustria.





As dez iniciativas que vão receber os valores mais altos dentre os 25 milhões de euros são:

1,6 milhão de euros - Naturschutzbund Österreich / Freikauf von Flächen (conservação da natureza)

1,5 milhão de euros - neunerhaus – Hilfe für obdachlose Menschen (pobreza e habitação)

1,2 milhão de euros - Momentum Institut – Verein für sozialen Fortschritt (clima e distribuição)

1 milhão de euros - Attac Österreich: Netzwerk für eine demokratische, sozial-, ökologisch-und geschlechter-gerechte Gestaltung der Wirtschaft (democracia e ações sociais)

936 mil euros - Schule im Aufbruch Österreich (educação)

924 mil euros - Teach For Austria gGmbH (educação)

860 mil euros - Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern (ajuda a vítimas de discriminação)

738 mil euros - ARCHE NOAH (agricultura sustentável)

640 mil euros - World Inequality Lab (desigualdade)

552 mil euros - IG24 – Verband zur Förderung der Interessen der 24-Stunden-Betreuer_innen in Österreich (relações de trabalho)

Ao justificar sua decisão de distribuir a fortuna, a herdeira da multinacional BASF afirmou diversas vezes que "não fez nada" para ganhar o dinheiro e que obtê-lo significa ter tido sorte — o que ela chama de "loteria de nascimento". Marlene é descendente de Friedrich Engelhorn, que fundou a BASF em 1865. Ela herdou 4,2 bilhões de euros quando sua avó, Traudl Engelhorn-Vechiatto, morreu em setembro de 2022.

Antes mesmo de receber a herança, a jovem bilionária já tinha sido destaque na imprensa internacional ao anunciar que pretendia doar grande parte de sua fortuna. Ela defende o aumento dos impostos para os mais ricos como uma medida para diminuir a desigualdade social no planeta.

