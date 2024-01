De onde vem o patrimônio da herdeira que vai distribuir R$ 131 milhões

Marlene Engelhorn, herdeira de um império farmacêutico na Europa, tomou a decisão de distribuir parte de sua fortuna estimada em cerca de 25 milhões de euros (R$ 131 milhões). No ano passado, a austríaca 31 anos herdou milhões de euros após a morte da avó. Mas de onde vem o dinheiro de sua família?

Marlene Engelhorn é descendente de Friedrich Engelhorn, o fundador da BASF, uma gigante farmacêutica alemã. Não há informação exata sobre o quanto Marlene recebeu de herança da matriarca, mas de acordo com a Forbes o valor aproximado seria de R$ 19 bilhões. Antes de a sua avó morrer, em 2022, ela afirmou que iria doar cerca de 90% da sua herança.

Marlene vai enviar convites com uma pesquisa para 10 mil pessoas selecionadas aleatoriamente na Áustria. Com as respostas, ela pretende reduzir o número para 50 pessoas de diferentes origens e classes sociais que, para ela, podem representar a população austríaca. Os felizardos poderão aconselhar a herdeira a distribuir cerca de 25 milhões de euros (R$ 131 milhões).

Em comunicado, Marlene afirma que a sua riqueza já existia ainda antes dela ter nascido. “Ficou acumulada porque outras pessoas fizeram o seu trabalho, mas a minha família conseguiu herdar os direitos de uma empresa e todos os frutos do seu trabalho”, escreve a criadora do projeto no site.

"Herdar é uma imposição à sociedade. Herdar significa nascer diretamente na cadeira do chefe - mas nem precisar disso. Herdar significa que portas se abrem - portas que outras pessoas nunca verão em sua vida. Herdar significa sentir a segurança financeira que o protege de trabalho insuportável, moradia insuportável ou inadequada, desvantagens de saúde e muito mais", aponta.

