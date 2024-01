Bilionária vai escolher aleatoriamente 50 pessoas para gastar 131 milhões

Uma mulher austríaca decidiu selecionar 50 desconhecidos para a ajudarem a distribuir parte de uma herança, que herdou da avó. Marlene Engelhorn acredita que o governo da Áustria deveria aplicar impostos tanto na riqueza, como no caso de se receberem heranças – o que não acontece no país.

De acordo com o projeto, Guter Rat [Bom Concelho, na tradução livre], esta é a forma de a herdeira, de 31 anos, lutar contra a desigualdade no que diz respeito à distribuição de riqueza.

Segundo explica no site do projeto, a primeira fase do mesmo consiste em selecionar dez mil pessoas aleatoriamente, que terão que preencher um questionário.

Dessas, serão escolhidas 50 pessoas com diferentes percursos, amostra que pretende representar toda a população austríaca. Marlene pretende, então, depois que a ajudem a distribuir os 131 milhões de reais.

An Austro-German heiress is setting up a citizens group to decide how she should give away much of the fortune she inherited from her grandmother.



"If politicians don't do their job & redistribute, then I have to redistribute my wealth myself."



Marlene Engelhorn, take a bow. ️ pic.twitter.com/o7z9GBvFUL