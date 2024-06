"Angustiante": Teto de avião abre subitamente em pleno voo

A piloto de acrobacias neerlandesa Narine Melkumjan usou as redes sociais para fazer um importante alerta, compartilhando um vídeo impressionante que mostra o momento em que o teto do avião que ela pilotava se abriu em pleno voo, durante uma manobra.

O incidente ocorreu há cerca de dois anos, enquanto Narine pilotava um Extra 330LX, que atinge uma velocidade máxima superior a 410 km/h. No meio do voo, o teto do avião abriu-se e quebrou, deixando a piloto exposta. Apesar da dificuldade causada pelo vento, a neerlandesa conseguiu pousar a aeronave em segurança. O vídeo pode ser visto na galeria acima.

"Há alguns anos, durante meu segundo voo de treino acrobático do dia, em um dia muito quente de verão, a capota do Extra 330LX que eu estava pilotando abriu-se e quebrou durante o voo. Como podem ver no vídeo, foi uma experiência desafiadora que poderia ter sido evitada se eu tivesse feito uma verificação visual adequada antes de decolar", explicou em um longo texto compartilhado junto com o vídeo no Instagram.

"A trava do teto nunca tinha sido posicionada corretamente e eu não percebi isso durante minhas verificações", ela lembrou, acrescentando que "voar sem qualquer proteção ocular tornou o voo ainda mais difícil do que já era".

Melkumjan contou que, após o incidente, enfrentou dificuldades respiratórias e problemas de visão. Foram necessárias 28 horas até que sua visão voltasse ao normal.

"O voo foi uma experiência angustiante, cheia de ruído, dificuldades respiratórias e visibilidade reduzida. Demorei quase 28 horas para recuperar totalmente minha visão", relatou.

"Embora fosse difícil ouvir o que meu treinador estava dizendo no rádio devido ao barulho, uma coisa que ouvi alto e claro foi 'continue voando'", recordou.

Por fim, ela alertou: "Se você é piloto e está vendo isso, espero que minha história sirva como um aviso e que você aprenda com meu erro. Lamento ter demorado tanto tempo para compartilhar este vídeo. Não é fácil expor minhas vulnerabilidades para que o mundo as veja. No entanto, percebi como é importante ser transparente sobre nossas falhas e as lições que aprendemos ao longo do caminho".

