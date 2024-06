Mulher morde língua de agressor em ataque sexual e entrega à polícia

Uma mulher de 57 anos foi vítima de um ataque sexual em Avignon, na França, em um domingo de fevereiro. Em sua defesa, ela mordeu a língua do agressor e entregou parte dela à polícia como prova.

De acordo com a vítima, ela estava passeando com seu cachorro quando um homem, na casa dos 30 anos, se aproximou e tentou forçá-la a abraçá-lo e beijá-la. Ao mesmo tempo, ele tentava colocar as mãos dentro das suas calças.

Para se defender, a mulher mordeu a língua do agressor com força, arrancando parte dela. Ele a soltou e ela conseguiu fugir para casa.

Aconselhada pelo filho, a mulher foi à delegacia para denunciar o crime. Como prova, ela mostrou a língua do agressor, que ainda sangrava.

O suspeito, de nacionalidade tunisiana, foi detido. No entanto, ele alegou que foi ele quem foi atacado pela mulher.

Leia Também: "Angustiante": Teto de avião abre subitamente em pleno voo