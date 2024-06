Homem dribla calor do verão indiano com soneca no Rio Ganges

Em busca de um refrescante escape do calor escaldante do verão indiano, um homem decidiu se aventurar em uma soneca no Rio Ganges. A cena inusitada, registrada em Varanasi, Utta Pradesh, viralizou nas redes sociais, causando espanto e preocupação.

Nas últimas semanas, as temperaturas na região ultrapassaram os 40 graus Celsius, levando a um aumento significativo no número de casos de insolação. Apenas no dia 31 de maio, 33 pessoas morreram em Bihar, Uttar Pradesh e Odisha, estados que sofreram com o calor extremo.

A maioria das vítimas eram funcionários e seguranças que trabalharam nas eleições indianas, realizadas entre o final de maio e início de junho. Expostos ao sol por longas horas, eles desenvolveram sintomas graves de insolação, como febre alta e desidratação.

Em Nova Délhi, capital do país, os termômetros registraram a temperatura mais alta do ano na última semana, com impressionantes 52,9 graus Celsius. O departamento meteorológico ainda está verificando se essa foi a temperatura mais alta já registrada na cidade.

A onda de calor na Índia acendeu o alerta das autoridades e da comunidade médica, que temem um aumento ainda maior no número de casos de insolação nas próximas semanas.

