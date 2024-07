Avião entra no olho do Furacão Beryl; veja o vídeo

Um avião 'caça-furacões' da Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA, na sigla em inglês) penetrou no olho do furacão Beryl, que atualmente está atingindo o Caribe. A aeronave, um WP-3D Orion, esteve coletando dados essenciais para os meteorologistas e auxiliando na pesquisa de furacões. O vídeo, capturado na segunda-feira, pode ser visualizado na galeria acima.

Vale lembrar que o furacão Beryl ganhou força e foi elevado à categoria 5 na noite de segunda-feira, no leste do mar do Caribe, sendo classificado como "extremamente perigoso" pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

Beryl passou de uma depressão tropical a grande furacão em apenas 42 horas, um feito registrado em apenas seis outras ocasiões na história dos furacões no Atlântico. É a primeira vez que um fenômeno desse tipo chega ao Caribe no mês de junho com tal intensidade.

O furacão já causou seis mortes após tocar o solo - uma em São Vicente e Granadinas, duas na Venezuela e três em Granada. A previsão é que Beryl atinja a Jamaica nesta quarta-feira e depois avance em direção ao México.

