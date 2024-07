Naufrágio deixa três mortos e três desaparecidos na costa de Portugal

Uma embarcação de pesca naufragou nesta madrugada entre a Praia de São Pedro de Moel e a Praia da Vieira, na região da Marinha Grande, localizada aproximadamente a 150 km ao norte de Lisboa, em Portugal. O trágico incidente resultou em pelo menos três mortes, enquanto três pessoas ainda estão desaparecidas e outras onze foram resgatadas com vida.

Segundo informações confirmadas pelo Notícias ao Minuto junto à Autoridade Marítima Nacional, dois dos pescadores resgatados estão em estado de choque, enquanto outro apresenta "dores elevadas". Todos os sobreviventes foram levados para o Porto da Figueira da Foz.

O alerta foi emitido às 04h33 (horário local) e as operações de busca começaram imediatamente com o auxílio de quatro embarcações de pesca que estavam nas proximidades e perceberam o naufrágio.

Dois dos três corpos recuperados foram levados para a Nazaré e o terceiro para a Figueira da Foz.

O Comando de Operações Marítimas da Marinha Portuguesa mobilizou uma embarcação da Estação Salva-Vidas da Nazaré e um helicóptero da Força Aérea Portuguesa para as operações de resgate. Além disso, a equipe de vigilância aérea do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré também está empenhada nas buscas. Devido à profundidade do local do naufrágio, o grupo de mergulho Forense da Polícia Marítima também foi ativado.

O naufrágio da embarcação 'Virgem Dolorosa' ocorreu a aproximadamente uma milha náutica da costa.

Um vídeo divulgado pela Autoridade Marítima Nacional mostra a embarcação virada, evidenciando a gravidade do ocorrido.

