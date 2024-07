Dois corpos encontrados em canal em Dublin

Os corpos de dois homens foram descobertos no Grande Canal de Dublin, na Irlanda, na manhã deste sábado (6).

A Gardaí (polícia irlandesa) e os serviços de emergência receberam o alerta pelas 8h00 locais.

De acordo com a emissora irlandesa RTÉ, os corpos de dois homens, ambos com idades na faixa dos 40 anos, foram recuperados do canal pouco tempo depois. Foram encontrados perto da ponte Ranelagh Road.

Ambos foram declarados mortos no local.

A Gardaí identificou os dois indivíduos, mas o processo formal de identificação ainda está em andamento e foi aberta uma investigação.

Acredita-se que ambos eram cidadãos irlandeses em condição de sem-abrigo.

Um grande número de pessoas dormia em tendas perto do local onde os corpos foram encontrados na manhã deste sábado.

Em maio, requerentes de asilo que viviam em tendas ao longo do Grande Canal em Dublin foram transferidos para outras acomodações.

Leia Também: Milhares saem à rua em Barcelona contra o turismo em massa