Motorista de 95 anos invade esplanada e atropela 12 pessoas

Um motorista de 95 anos perdeu o controle do veículo e invadiu uma esplanada no centro de Vigo, na Espanha, este domingo, atropelando 12 pessoas.

O homem estava fazendo manobras junto à calçada e, por engano, acelerou o carro, um Volkswagen Polo, e invadiu a esplanada.

O carro derrubou duas mesas do estabelecimento, atingindo clientes e um funcionário.

De acordo com a Polícia Local, dos doze feridos, cinco foram transportados para hospitais de Vigo e sete foram socorridos no local com ferimentos leves.

Un condutor de 95 anos atropela co su coche a doce persoas nunha terraza de Vigo https://t.co/a2oA7ZG3Du pic.twitter.com/Rxg9Hut6c3 — G24 (@G24Noticias) July 7, 2024

Conforme noticiado pelo 112 Galicia, os acontecimentos ocorreram por volta das 15h15 locais. Várias testemunhas alertaram o centro de emergência sobre este incidente.

#AxegaInforma de que un coche invadiu a terraza dun restaurante en Vigo deixando varias persoas feridas.



Rúa Rosalía de Castro



️ Particulares informan do suceso sobre as 15:15 horas.



Interveñen: Urxencias Sanitarias de Galicia-061, #BombeirosVigo, #PolicíaLocal e #AVPC pic.twitter.com/HRDYiupKou — 112 Galicia (@112Galicia) July 7, 2024

