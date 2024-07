Incêndio em asilo mata 10 idosos no Uruguai

Um incêndio devastador atingiu um asilo para idosos na cidade de Treinta y Tres, no Uruguai, neste domingo (7), resultando na morte de dez residentes. O fogo, que começou por volta das 6h da manhã, rapidamente consumiu a estrutura do local, deixando os moradores sem chances de fuga.

Entre as vítimas, estavam oito mulheres e dois homens. Uma jovem funcionária do asilo, de 20 anos, conseguiu escapar pelas chamas através de uma garagem lateral. O Ministério do Interior do Uruguai informou que a funcionária está em estado de choque, mas sem ferimentos físicos aparentes.

Em comunicado, o Ministério do Interior declarou: "As vítimas eram oito mulheres e dois homens. A funcionária de 20 anos conseguiu sair por uma garagem lateral antes da chegada dos bombeiros, apresentando alteração emocional, mas sem ferimentos aparentes".

As autoridades locais estão investigando as causas do incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia trabalham no local para determinar a origem do fogo e avaliar os danos à estrutura.

