Jornalista e produtor musical brasileiro morre atropelado em Londres

Matheus Piovesan, jornalista e produtor musical brasileiro de 36 anos, foi atropelado enquanto retornava de bicicleta do trabalho em Londres, na Inglaterra, na madrugada deste sábado (06). Relatos da imprensa britânica indicam que ele foi atropelado por um carro ocupado por duas mulheres, próximo ao cruzamento da Cable Street com a Cannon Street Road, no bairro de Shadwell, zona leste da cidade.

Segundo informações do jornal The Standard, Matheus, que estava voltando de sua jornada na cervejaria onde trabalhava, foi vítima do acidente fatal. Apesar da rápida resposta de policiais e paramédicos no local, ele não resistiu aos ferimentos. As duas mulheres que estavam no veículo fugiram após o ocorrido, mas foram posteriormente detidas sob suspeita de homicídio culposo e omissão de socorro.

O site MyLondon destacou que Piovesan seguia todas as medidas de segurança, incluindo o uso de capacete no momento da colisão. Um helicóptero médico foi acionado para prestar assistência, porém sua morte foi confirmada antes da chegada da aeronave.

Matheus Piovesan, natural de Porto Alegre e residia em Londres há cerca de cinco anos, onde se dedicava não apenas à música em bares e projetos locais, mas também fundou há dois anos a Effervescent Sounds, plataforma voltada ao apoio e promoção de novos talentos musicais.