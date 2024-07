Mecânico morre sugado por motor de avião em aeroporto no Irã

Um mecânico morreu, no último dia 3 de julho, ao ser sugado pelo motor de um avião no aeroporto Chabahar Konarak, no Irã. A tragédia aconteceu quando o homem tentou recuperar uma ferramenta. O homem foi identificado como Abolfazl Amiri.

De acordo com o jornal 'Bild', o mecânico estava trabalhando na manutenção de um Boeing 737-500 da companhia aérea Varesh Airline. Depois de já ter realizado a manutenção, o homem regressou junto ao avião para ir buscar uma ferramenta que tinha esquecido. Neste momento, o motor já estava ligado e o mecânico não conseguiu desafiar a força do motor, que o sugou.

O bombeiros foram mobilizados para o local e conseguiram recuperar os restos mortais de Abolfazl.

O caso já está a ser investigado pelas autoridades.

