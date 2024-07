Veja o momento em que dois aviões quase colidem nos EUA

Dois aviões quase colidiram na última segunda-feira sobre um aeroporto de Nova York, nos EUA. O incidente ocorreu quando um voo da Delta Connection, com 80 pessoas a bordo, decolava do Aeroporto Syracuse Hancock, enquanto um avião da American Eagle se preparava para aterrissar.

De acordo com o Daily Mail, a quase colisão já está sendo investigada pela Administração Federal de Aviação (FAA).

Um vídeo mostra o momento em que as duas aeronaves se cruzam nos céus dos EUA. Nas imagens, é possível ver um dos aviões subindo enquanto o outro desce em direção à pista.

As aeronaves parecem estar muito mais próximas do que o necessário para realizar as manobras com segurança.

Segundo o FlightRadar24, os dois aviões chegaram a estar a cerca de 300 metros de distância vertical um do outro.

