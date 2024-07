Queda de andaimes na Suíça faz pelo menos dois mortos

A queda de andaimes em um prédio de 14 andares em Lausanne, Suíça, resultou em pelo menos dois óbitos. O balanço inicial reporta duas vítimas fatais, quatro feridos graves e cinco leves, além de várias pessoas desaparecidas.

Mais de cem pessoas estão envolvidas nas operações de resgate.

As causas do acidente e o número exato de vítimas ainda não foram determinados, mas relatos indicam que os andaimes caíram quando um elevador de carga despencou do 13º andar, causando um grande estrondo.

O edifício, conhecido como Torre de Malley Phare, tem 60 metros de altura e é um projeto inovador na Suíça, construído principalmente com madeira, situado sobre o centro comercial Malley Lumières e planejado para abrigar 200 residentes.

[Notícia em atualização]

