Homem ataca vizinhos com um facão na Suíça; bebê de 3 meses foi ferido

Um homem armado com um facão atacou várias pessoas no prédio residencial onde morava na Suíça. Segundo a Associated Press, o suspeito deixou pelo menos cinco feridos, incluindo um bebê.

O incidente ocorreu por volta das 21h30 de quinta-feira (horário local), na cidade de St. Gallen. O suspeito, de 34 anos, agrediu uma mulher grávida que estava chegando ao local para visitar seu pai. Este último ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital.

Além disso, o homem feriu uma mulher de 31 anos e seu filho de apenas 3 meses. Os vizinhos perceberam o ataque e conseguiram conter o suspeito até a chegada da polícia.

Segundo as autoridades, nenhuma das vítimas corre risco de vida, e o suspeito é conhecido por ter problemas de saúde mental.

