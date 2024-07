Mulher se passa pelo filho nas redes sociais para prender pedófilo

Uma mulher em Málaga, na Espanha, decidiu 'caçar' um pedófilo de 25 anos que estava, supostamente, aliciando online o filho dela, de 16 anos.

A mulher, segundo o jornal espanhol 'ABC', se passou pelo menor e trocou mensagens com o suspeito, chegando mesmo a receber uma imagem de teor sexual e marcando um encontro para ter relações sexuais. O homem acabou preso pela Policía Nacional, por suspeita de um suposto crime de agressão sexual a menor.

Quando a mulher descobriu que o suspeito andava trocando mensagens com o filho, assumiu as rédeas da conversa e ajudou as autoridades a identificá-lo, localizá-lo e detê-lo.

A investigação do caso ainda decorre, para analisar o material recolhido, de forma a verificar se o suspeito teria contactado com outros menores de idade com a mesma intenção.

As investigações estão sendo lideradas pelo o Grupo de Menores da Esquadra Provincial de Málaga. Foram apreendidos com o homem cinco celulares, dois computadores e um HD externo.

