Homem é preso suspeito de matar esposa e filhas de comentador da BBC

As autoridades britânicas anunciaram a prisão de Kyle Clifford, o suspeito de ter matado a esposa e filhas de um comentador da BBC, em Hertfordshire, Inglaterra.

De acordo com a imprensa britânica, a investigação sobre o ataque continua, enquanto Clifford, de 26 anos, se mantém hospitalizado "em estado grave".

Os assassinatos aconteceram na terça-feira quando o homem atacou as três mulheres, de 25, 28 e 61 anos com uma besta - um instrumento que lança flechas. A notícia chocou a região, mas ainda ganhou mais projeção quando foi conhecido que se tratava das filhas e esposa de John Hunt, um comentador da BBC - que tem vindo a receber uma onda de apoio por parte da comunidade esportiva, de colegas a ex-atletas.

Quando as autoridades chegaram ao local do ataque, o suspeito já tinha fugido. Houve depois uma 'caça ao homem', que terminou no dia seguinte, quarta-feira, quando este foi encontrado num cemitério. Segundo as autoridades explicaram, não houve nenhuma troca de tiros, mas o suspeito foi levado para um hospital pois já estava ferido.

Só esta sexta-feira é que o suspeito teve ordem de prisão, ainda que continue hospitalizado em estado grave - sem existirem detalhes da origem dos ferimentos ou quaisquer outros pormenores.

