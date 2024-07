Viúva de vítima de ataque recebeu ligação de Trump e recusou de Biden

A viúva do bombeiro Corey Comperatore, que foi baleado no sábado durante uma tentativa de assassinato de Donald Trump na Pensilvânia, EUA, compartilhou em sua página privada do Facebook que conversou com o ex-presidente, conforme relatado pelo jornal New York Post.

"O presidente Trump me ligou para expressar suas condolências", escreveu Helen, a viúva de Corey. "Ele foi muito gentil e disse que continuaria me ligando nos próximos dias e semanas", continuou. "Eu disse a ele a mesma coisa que disse a todos os outros: meu marido deixou este mundo como um herói e Deus o acolheu. Ele não morreu em vão naquele dia", acrescentou ela, conforme divulgado pelo veículo de notícias.

Em uma entrevista ao New York Post na segunda-feira, Helen revelou que o presidente Joe Biden também tentou ligar para ela após o tiroteio, mas ela não quis atender. "Meu marido era um republicano devoto e ele não gostaria que eu falasse com Biden."

Apesar disso, Helen Comperatore esclareceu que não culpa o atual presidente pelo que aconteceu com seu marido. "Não tenho nenhuma má vontade em relação a Joe Biden", disse ela. "Não sou uma dessas pessoas que se envolve em política. Apoio Trump e é nele que vou votar, mas não tenho má vontade em relação a Biden. Ele não fez nada ao meu marido. Um garoto desprezível de 20 anos fez."

Falando na tarde de domingo, Biden expressou suas condolências à família de Comperatore. "Também estendemos nossas mais profundas condolências à família da vítima que foi morta", disse o presidente. "Ele era um pai; ele estava protegendo sua família das balas disparadas quando perdeu a vida. Deus o ama. Também estamos rezando pela recuperação total dos que foram feridos."

