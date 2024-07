Incêndio consome cidade turística no Canadá

Um incêndio florestal destruiu "30%" da cidade turística de Jasper, no oeste do Canadá. Segundo a agência de notícias Agence France-Presse (AFP), as chamas assolaram o local na noite de quinta-feira (25), após "progredir de forma muito rápida" durante o dia.

A cidade fica localizada nas Montanhas Rochosas e, só no ano passado, o Parque Nacional de Jasper foi visitado por cerca de 2,5 milhões de pessoas. Agora, como mostram as imagens na galeria acima, o local ficou reduzido a montes de cinza.

"A magia não se perdeu e nunca se perderá. O governo de Alberta fornecerá o apoio necessário para que as famílias e as comunidades recuperem e se reconstruam mais fortes, para que as gerações futuras possam continuar a experienciar esta comunidade única", frisou Danielle Smith, chefe do governo da província de Alberta, onde se situam o Parque Nacional de Jasper e a cidade com o mesmo nome.

Também o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou que autorizou o envio de militares para Alberta para ajudar a combater as dezenas de incêndios que estão atualmente ativos na província.

Spoke with Premier @ABDanielleSmith. We're deploying more resources to reinforce Alberta & @ParksCanada's response to wildfires in Jasper and across the province.



Our governments are working together to keep Albertans safe and supported through this. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 26, 2024

No início da semana, as autoridades canadenses ordenaram a evacuação do local, depois de a mudança dos ventos ter empurrado dois incêndios florestais em direção à cidade onde residem cerca de 10 mil pessoas no verão. Os residentes, juntamente com cerca de 25 mil turistas, foram retirados na terça-feira.

No ano passado, o Canadá sofreu a pior época de incêndios florestais da história. Milhares de incêndios florestais queimaram 17 milhões de hectares de terra, cerca de 170 mil quilômetros quadrados.

