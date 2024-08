Criança de 2 anos resgatada após prédio desabar; veja as imagens

Um hotel no vale vinícola de Moselle, na Alemanha, desabou na noite de terça-feira, resultando na morte de duas pessoas. Além das vítimas fatais, há três feridos graves ainda presos nos escombros, e cinco pessoas foram resgatadas, incluindo uma criança de apenas dois anos.

De acordo com a agência de notícias Reuters, que citou Joerg Teusch, chefe das operações de resgate, o corpo de uma mulher foi retirado dos escombros na manhã desta quarta-feira, enquanto o corpo de um homem ainda não foi localizado.

Durante a "operação extremamente complexa," cinco pessoas foram resgatadas sem ferimentos graves. As duas vítimas que ainda estão soterradas no edifício estão gravemente feridas, mas mantêm contato com os socorristas.

Entre os resgatados está uma criança de dois anos, que não ficou ferida, juntamente com seus pais. "Nunca fiquei tão feliz por ver o filho de um estranho," disse Teusch.

Catorze pessoas estavam no hotel no momento em que um dos andares desabou, e cinco conseguiram sair ilesas.

O hotel, localizado na cidade de Kröv, foi construído no século XVII e renovado na década de 1980. As causas do desabamento ainda são desconhecidas, e segundo o procurador estadual Peter Fritzen, a investigação começará somente após a conclusão das operações de salvamento.

A polícia, citada pela estação estatal DW, informou que o alerta foi dado às 22h55 locais (21h55 em Lisboa), momento em que 14 pessoas estavam no hotel.

