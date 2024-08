Roda gigante pega fogo e provoca 30 feridos em festival; vídeo

Uma roda gigante pegou fogo durante a noite deste sábado (17), no Festival Highfield, no lago Stormthaler, perto da cidade alemã de Leipzig. Segundo a agência de notícias The Associated Press (AP), o incidente provocou 30 feridos.

Segundo a organização do festival, dois compartimentos da roda gigante se incendiaram por volta das 21h00 locais, mas as causas do incêndio ainda não são conhecidas.

"As pessoas afetadas estão recebendo tratamento e estão bem, tendo em conta as circunstâncias", diz um comunicado, citado pela AP. "Estamos em estreita coordenação com os bombeiros, a polícia e os serviços médicos e de salvamento".

A imprensa alemã informou que existem pelo menos 30 feridos, entre os quais quatro policiais. Segundo um porta-voz dos bombeiros, a situação encontra-se já "controlada".

O incidente ocorreu durante a atuação do rapper Ski Aggu, que afirmou na rede social Instagram que esta "absolutamente consternado e chocado com o incêndio na roda gigante".

"Só me disseram ao ouvido que não devia cancelar o espetáculo em circunstância alguma, mas que devia primeiro manter o diálogo convosco para que não houvesse pânico em massa. Para mim, a prioridade era que a situação não se agravasse ainda mais, o que felizmente aconteceu", acrescentou.

Cerca de uma hora após o incidente, a organização do festival anunciou que a área da roda gigante iria ser encerrada ao público, mas que as atuações iriam continuar.

Vídeos e fotografias divulgadas nas redes sociais mostram a roda gigante pegando fogo:

That's not how I envisioned this evening to go...#highfieldfestival pic.twitter.com/3blWE9Z9XK — Ilogunde (@TurtleMom2305) August 17, 2024

