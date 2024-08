Praia inglesa é evacuada após bomba não detonada aparecer na costa

Uma praia em Beer, na região de Devon, no Reino Unido, foi evacuada, na tarde deste domingo (25), depois de um objeto que aparentava ser uma bomba não detonada ter aparecido na costa.

Uma família de férias deparou-se com a suposta munição, tendo contactado a polícia de Devon e Cornwall, pelas 16h00, noticiou a Sky News.

Enquanto caminhavam na praia, a filha de Adrian Bamford, que reside em Weston-super-Mare, "tropeçou na bomba semienterrada entre as pedras".

“Apontou para o local e o meu filho mais velho tirou as pedras do caminho. Pegou nela e arrastou-a para ver se era verdadeira ou não. Descreveu-a como sendo incrivelmente pesada e pesquisámos no Google o aspeto de um invólucro velho e vazio. Não estava vazia e parecia-nos cheia. O meu filho mais novo veio me buscar e liguei para emergência e esperei por mais instruções", contou.

Além da evacuação da praia, uma estrada nas imediações também foi cortada.

Uma unidade de desarmamento de explosivos esteve no local, mas não conseguiu chegar ao objeto devido à maré alta, de acordo com a Guarda Costeira. Regressará, por isso, quando a maré baixar, para "avaliar a situação".

Um porta-voz do Ministério da Defesa confirmou a ocorrência, tendo remetido mais esclarecimentos para as autoridades.

