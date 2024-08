Peixes mortos 'invadem' porto turístico grego após inundações; veja

Uma enorme quantidade de peixes mortos cobriu o porto turístico de Volos, na Grécia, deixando as autoridades com uma tarefa monumental de limpeza. A cena foi de causar espanto: um vasto manto prateado de peixes mortos tomou conta do porto, provocando um odor insuportável que alarmou a população local, conforme noticiado pela Sky News.

Em apenas 24 horas, mais de 40 toneladas de peixes foram retiradas do local, e a complexa operação de limpeza continua. O presidente da Câmara Municipal de Volos, Achilleas Beos, descreveu o cheiro como "insuportável" e criticou o governo por não ter tomado providências antes que os peixes chegassem à cidade.

A origem do problema está nas cheias históricas do ano passado, que inundaram a planície de Tessália, no norte da Grécia. As enchentes deslocaram os peixes de seus habitats naturais de água doce, forçando-os a entrar no mar salgado, o que, segundo especialistas, resultou na morte maciça dos animais. Os promotores locais já iniciaram uma investigação para apurar as causas e responsabilidades pelo ocorrido.

Leia Também: Restaurante cobra quase R$ 400 por guardar e cortar bolo de aniversário