Troca de fralda deixa clima tensão em avião: "Cheiro terrível"

Usuários do Reddit recorreram à plataforma para contar uma história que presenciaram durante uma viagem a bordo de um avião da Delta Air Lines.

"Os passageiros na fila à minha frente estão mudando uma fralda com cocô nos seus lugares", escreveu um passageiro.

Na plataforma, o mesmo usuário questionou se alguém tinha experienciado uma situação semelhante, dando conta de que "o cheiro é terrível" e que "não havia motivo para não fazer isto no banheiro".

A mesma pessoa que explicou que devido ao cheiro acabou se mudando de lugar e uma assistente de bordo questionou o porquê da mudança, deixando um clima tenso, já que outros passageiros também reclamaram.

"Ela ficou perplexa e me agradeceu por lhe ter dito", escreveu ainda na nota publicada no Reddit, acrescentando: "Ela disse ao pai que não era higiênico e que ele tinha de o fazer no banheiro e, felizmente, ele concordou e não ficou chateado".

Também os usuários do Reddit que leram a publicação apontamque não é uma situação agradável. Um deles escreveu que "não ficou surpreso" e recorda que uma vez viu uma mãe mudando a fralda de um bebê numa mesa de um restaurante de um shopping". "As pessoas/pais com recém-nascidos às vezes não têm noção", disse.

Leia Também: Homem se enrola em plástico e tenta se despachar em Aeroporto nos EUA