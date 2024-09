Funcionária de banco é encontrada morta no trabalho após 4 dias

Uma mulher de 60 anos foi encontrada sem vida no seu cubículo do escritório do banco Wells Fargo em Tempe, no estado norte-americano do Arizona, ao fim de quatro dias depois de ter se apresentado ao trabalho.

Denise Prudhomme entrou no edifício as 7h00 da manhã (hora local) de sexta-feira, dia 16 de agosto, e não voltou a sair. A mulher viria a ser descoberta por um segurança na terça-feira seguinte, já inconsciente, noticiou a CBS News.

A funcionária estava no seu cubículo no terceiro andar, segundo afirmou o sargento Ryan Cook, do Departamento da Polícia de Tempe.

As causas da morte estão sob investigação, mas não há suspeitas de crime.

“Saber que esteve sentada em sua mesa assim deixa-me doente. E ninguém fez nada. Foi assim que passou os seus últimos momentos”, lamentou um funcionário à ABC News 12.

Um outro trabalhador, por seu turno, contou à KPNX que várias pessoas se deram conta de um odor desagradável, mas que pensaram tratar-se de problemas de canalização.

A empresa assegurou à CBS News estar “profundamente triste” com a morte de Denise Prudhomme.

“Os nossos pensamentos estão com a sua família e entes queridos, e estamos em contato para garantir que são apoiados durante este período difícil. Estamos empenhados na segurança e no bem-estar dos nossos trabalhadores e estamos revendo os nossos próprios procedimentos internos após este acontecimento”, lê-se no comunicado.

