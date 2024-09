Vídeo mostra momento em que alunos são retirados de escola nos EUA

Um jovem de 14 anos abriu fogo nesta quarta-feira contra professores e colegas em uma escola de ensino médio na Geórgia, nos EUA.

Dois alunos, também de 14 anos, e dois professores perderam a vida, e outras nove pessoas ficaram feridas.

Imagens gravadas no local mostram o momento em que um grupo de alunos é escoltado pela polícia para fora do prédio.

"Vamos, rápido! Ainda temos toda a escola para percorrer", dizem os policiais armados enquanto guiam os alunos para fora das salas.

O tiroteio aconteceu por volta das 10h, no horário local. Pouco tempo depois, o atirador foi detido, e colegas deram seus depoimentos. O FBI atualizou as informações no final da tarde: Colt Gray, que será julgado como adulto, já era conhecido pelas autoridades.

A arma usada foi uma semi-automática, mas as autoridades ainda não esclareceram como o jovem obteve a arma e as munições, ou como elas foram levadas até a escola. "Ainda estamos tentando entender como tudo aconteceu", explicaram as autoridades na noite de ontem.



